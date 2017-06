Bus met scholieren uit Geldrop botst op Franse snelweg op vrachtwagen: 'zeker 16 lichtgewonden'

Van hen zijn volgens Franse media zestien gewond geraakt. Het gaat om leerlingen van Mavo-3 van het Strabrecht College uit Geldrop.



De Poolse vrachtwagenchauffeur zou in slaap zijn gevallen en plotseling hard hebben geremd. Hij is direct zwaargewond afgevoerd met een traumahelikopter. Er was aanvankelijk verwarring of de bus op de truck was gebotst of andersom. Intussen is duidelijk dat de bus op de vrachtwagen is geknald. Ook twee inzittenden van de bus zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of het om leerlingen of begeleiders gaat.



De leerlingen waren op weg voor een dagtrip naar Londen. In totaal zaten vijftig scholieren en zes begeleiders in de bus. Volgens de Franse politie zijn de leerlingen niet ernstig gewond, maar wel geschrokken. Ze worden opgevangen in een school in de buurt van het ongeval. Volgens een medewerker van de school hebben de leerlingen vooral hele lichte verwondingen opgelopen.



'We hebben er nog geen compleet beeld van', aldus de medewerker. 'Maar dit zijn de berichten die we van de ouders doorkrijgen die contact hebben gehad met hun kinderen.' De zes begeleiders zijn docenten van de school.