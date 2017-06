Bus met scholieren uit Geldrop botst in Frankrijk op vrachtwagen: 22 gewonden

Opgevangen

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken zaten er 50 leerlingen en zes begeleiders in de bus, die op weg was naar Londen. Het gaat om leerlingen van Mavo-3 van het Strabrecht College uit Geldrop. De betrokken busmaatschappij BBA Tours gaat ook met een bus die kant op, om de gestrande leerlingen op te halen. Ouders van de betrokken leerlingen worden op school opgevangen.



'Ze waren om 1.00 uur met de bus uit Geldrop vertrokken', aldus de vader van een van de scholieren tegen NPO Radio 1. 'Ze zouden bij Calais op de trein gaan naar Londen. Even voor half 5 werden we gebeld dat er een ongeluk was gebeurd. Mijn zoon zei dat hij blij was dat hij nog leeft. Hij had last van zijn been en zijn knieën omdat hij bekneld heeft gezeten. Hij zat nog aan de kant van de weg te wachten tot ze zouden worden nagekeken door ambulancepersoneel.'