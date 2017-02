Burgemeesters willen 'onorthodoxe maatregelen' tegen drugscriminaliteit

Criminelen proberen zelfs in de politiek te infilteren

Rond de grootschalige productie van drugs heeft zich een parallelle samenleving ontwikkeld in woonwijken en buitengebieden. De onderwereld krijgt steeds meer vertakkingen in de bovenwereld en criminelen proberen zelfs in de politiek te infilteren. 'We zijn met veel collega's in Zuid-Nederland volop bezig om het tij te keren, maar moeten het doen met beperkte middelen. De aanpak van ondermijnende criminaliteit moet ook in Den Haag meer urgentie krijgen.'



Ondermijnende criminaliteit is niet alleen een Brabants probleem, stellen ze, het is ook een probleem in andere delen van Nederland. De Brabantse bestuurders, verenigd in het samenwerkingsverband BrabantStad, doen vier voorstellen aan het volgende kabinet.