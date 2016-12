Burgemeester Palermo: 'Europa is schuldig aan genocide en slavernij'

Interview Lees hier het interview met Leolucca Orlando, burgemeester van Palermo: 'Europa maakt zich schuldig aan genocide en slavernij' De Siciliaan begon een politieke carrière om wraak te nemen op de maffia

Zijn 'charter van Palermo', waarin hij zijn visie op migratie uiteenzet, is het logische vervolg op de decennialange strijd tegen de maffia op zijn eiland. 'Het Europese migratiebeleid is misdadig, dom en onmenselijk en sponsort criminele activiteiten zoals mensensmokkel en illegale arbeid en uitbuiting. Ik heb mijn leven lang tegen ­illegaliteit en misdaad gevochten, en nu moet ik dat verdedigen uit naam van Europa? No way!'



De Siciliaan begon zijn politieke carrière om wraak te nemen op de maffia na de moord in 1980 op zijn vriend - en christen-democratische partijgenoot - Piersanti Mattarella, de broer van de huidige Italiaanse president Sergio Mattarella. Hij was dit najaar eregast in Den Haag bij de oprichting van het eerste wereldwijde parlement van burgemeesters, een initiatief van de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber, die het boek If Mayors Ruled the World schreef.