Burgemeester neemt vaker noodmaatregelen om demonstraties te verbieden

Project X-feest

Noodmaatregelen zijn in eerste instantie bedoeld voor uitzonderlijke situaties en niet om demonstraties te verbieden. Ze moeten bijvoorbeeld voorkomen dat winkels worden geplunderd na een ramp of maken een grote politiemacht mogelijk om rellen, zoals die met het Project X-feest in Haren, te kunnen beheersen.



Dat burgemeesters het middel in toenemende mate inzetten om demonstraties en (buitenlandse) bijeenkomsten te verbieden, noemen rechtsgeleerden twijfelachtig. Zij vinden dat burgemeesters de grenzen van de wet opzoeken - en er soms overheen gaan. Ze wijzen erop dat de vrijheid van vergadering en betoging in de grondwet is verankerd.



'De burgemeester zit op het randje van wat wel en niet mag', zegt Arno Korsten, hoogleraar rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij heeft begrip voor de soms nijpende positie van de burgemeester en vindt dat een Kamerdebat over het verruimen van de bevoegdheden van de burgemeester op zijn plaats is.