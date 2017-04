Burgemeester Kampen wil avondklok voor asielzoekers: 'Ook een stuk bescherming voor henzelf'

Onuitvoerbaar plan

Een onuitvoerbaar plan, weet hoogleraar staats- en bestuursrecht Jon Schilder. Een burgemeester kan volgens hem niet zomaar mensen van hun vrijheid beroven. 'Een avondklok is een vorm van huisarrest. Een dergelijke maatregel kan natuurlijk op veel steun van de bevolking rekenen, dus dat levert populariteit op. Maar het lijkt me een proefballonnetje.'



Volgens hoogleraar Jan Brouwer, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, denkt de Kampense burgemeester irrationeel. 'Het is in Nederland gelukkig niet zo dat je maatregelen kunt nemen tegen iedereen uit Almere als één inwoner iets verkeerd doet. Ik begrijp de emotie best, maar we moeten gewoon de wet toepassen.'



Toch slaagde de burgemeester van Weert er eind vorig jaar in een overlastgevende groep van 20 asielzoekers onder huisarrest te plaatsen. Hij vaardigde daarvoor een noodbevel uit. Schilder: 'Tegen de burgemeester van Weert is door de Bond van Wetsovertreders aangifte gedaan vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving. Die burgemeester riskeert een veroordeling. Bestuurlijke detentie is in Nederland simpelweg niet mogelijk.'