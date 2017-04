Burgemeester Aboutaleb loopt onnodig groot veiligheidsrisico

Met name de stevige conclusies over de kwetsbaarheid van Aboutaleb zijn pijnlijk. Twee jaar geleden constateerde beveiligingsbedrijf Fox-IT al dat er gaten zitten in de digitale beveiliging van de burgemeester. Toch zou er weinig tot niets zijn verbeterd. 'Dat dit niet heeft plaatsgevonden neemt de Rekenkamer de gemeente erg kwalijk', aldus het rapport.



Het college van Rotterdam verzet zich tegen publicatie van het rapport. Afgelopen weekend dreigde de gemeente met een gang naar de rechter als de Rekenkamer openbaarmaking in de huidige vorm zou doorzetten. De Rekenkamer stelde daarop de publicatie uit tot volgende week.



Een woordvoerder van Aboutaleb wil niet reageren op vragen. 'We gaan nooit in op beveiligingskwesties rond Aboutaleb.' In een schriftelijke reactie laat de gemeente Rotterdam weten niet in te gaan op 'een rapport dat niet openbaar is'. 'Deze week is er een gesprek tussen de gemeente en de Rekenkamer over het - tijdelijk - niet openbaar maken van onderdelen van het rapport in verband met mogelijke risico's voor de Rotterdammers en onze medewerkers', aldus de gemeente.

De beveiliging daarvan loopt achter op de toename van gevoelige data in handen van de gemeente