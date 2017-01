Buma: beschavingsoffensief tegen Ruttes 'morele crisis'

De premier ontkent de morele crisis in Nederland Buma op het CDA-verkiezingscongres

Buma vindt dat Rutte dat recht niet heeft omdat hij maatschappelijke problemen in zijn ogen niet voldoende benoemt en aanpakt. 'De premier ontkent de morele crisis in Nederland. Hij doet alsof er niets aan de hand is. Waar komt die blinde vlek toch vandaan? Is het de arrogantie van de macht? Of is het de gemakzucht van een liberaal die alleen de waarde van geld snapt? Het is beide. De morele crisis is de afgelopen vier jaar dieper geworden. En wie dat laat gebeuren heeft gefaald in zijn belangrijkste taak als premier.'