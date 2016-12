Boten op het droge door zakkend waterpeil Maas na botsing schip

Bemanning veilig

Het gaat volgens de burgemeester om een met benzeen geladen schip. Er is geen gevaar voor de omgeving na de botsing, zoals aanvankelijk werd gedacht. Uit metingen blijkt dat er geen grote hoeveelheden schadelijke benzeen in de lucht hangen.



Hulpdiensten van de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Gelderland-Zuid rukten massaal uit na de botsing. De vijfkoppige bemanning was toen al heelhuids van het schip af. Alleen de schipper is duizelig naar het ziekenhuis gebracht, maar bleek niets te hebben. 'De kajuit is behoorlijk beschadigd', zegt De Graaf. 'Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen.' De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de aanvaring.