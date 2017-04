Bood Nationale Politie Telegraaf-journalisten zwijgdeal? 'Er is onhandig gecommuniceerd'

Criminaliteit asielzoekers

Om welke gegevens gaat het? In de eerste helft van 2016 heeft een speciale politiedienst, het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK), bijgehouden in hoeverre asielzoekers betrokken waren bij verschillende vormen van criminaliteit. Dit deed de dienst vanwege de op dat moment hoge instroom van asielzoekers, en signalen dat met name asielzoekers uit zogenoemde veilige landen in bepaalde regio's overlast veroorzaakten.



Over de overlast en criminaliteit van die groep kansloze asielzoekers rondom bijvoorbeeld Ter Apel is de politie wel naar buiten getreden. Dat die cijfers in 2016 algemeen zijn bijgehouden, was tot dusver niet bekend. Saillant is dat juist op dat moment de maatschappelijke discussie over asielzoekers en criminaliteit in alle hevigheid werd gevoerd. Tegenstanders van bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum in hun buurt zeiden dat ze bang waren dat door de komst van asielzoekers de criminaliteit in hun omgeving zou stijgen. Voorstanders van zo'n centrum betoogden juist dat asielzoekers wel gek zouden zijn zich te misdragen, omdat ze dan hun kans op een verblijfsvergunning zouden verspelen. In die discussie werden objectieve data gemist. De cijfers die wel vrijkwamen, bijvoorbeeld over 'incidenten in de omgeving van asielzoekerscentra', werden door beide kampen vrijelijk naar hun eigen straatje geïnterpreteerd.