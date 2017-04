Boeren mogen zeldzame koeien houden

Voor boeren van kleine rassen is het echter noodzakelijk om de veestapel af en toe aan te vullen om inteelt te voorkomen. Omdat zeldzame rassen minder produceren dan gangbaar melkvee, zouden melkveehouders met zeldzame rassen zich bovendien gedwongen voelen hun veestapel af te staan of zelfs te ruimen in ruil voor het standaardras. Ook houders van vleesrunderen kregen boetes opgelegd vanwege uitbreiding. Van Dam heeft nu besloten alle niet-melkproducerende bedrijven uit te zonderen van de strengere regels en ook de melkveehouders met zeldzame koeien minder zwaar te belasten. Kalveren die na 1 oktober zijn geboren, worden buiten de fosfaatregeling gehouden.



Geert Boink, voorzitter van Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) die aan de bel trok bij Van Dam omdat het voorbestaan van de zeldzame dieren op het spel stond, hoopt dat de versoepeling van de regels ervoor zal zorgen dat meer boeren ervoor kiezen de dieren te behouden. 'Het is een verlichting van de druk. Maar het is alleen voor 2017, in 2018 gaat er weer een nieuwe wet in werking waarin de positie van zeldzame rassen niet geborgd is. Dan moeten we weer aan de bak.'