Blunder OM: gevoelige informatie over drugszaak ligt op straat in Utrecht

Het OM baalt van de blunder. De betreffende officier is aangesproken op haar fout; zij zal excuses maken aan de rechtbank en de advocaten van de verdachten.



In de zaak staat een familie terecht voor onder meer drugshandel en witwassen. Vier familieleden zitten al een tijdje vast. De aantekeningen zijn gemaakt in maart tijdens een besloten zitting van de Raadkamer, die beslist of verdachten langer mogen worden vastgehouden. De officier heeft destijds een bewijsmiddelenoverzicht gemaakt, dat later is zoekgeraakt.



De papieren bevatten veel gevoelige en persoonlijke informatie over de verdachten, schrijft DUIC. Namen, adressen, telefoonnummers en reisgegevens staan vermeld in de documenten, die volgens de krant ook een 'goed inkijkje' geven in de methodes van zowel de verdachten als het OM.