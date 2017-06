Bisschop tikt priester op vingers voor aannemen van schenking

Privézaak

Het is de vrijheid tussen haar en mij, een privézaak die niemand wat aangaat De berispte priester

Maar het is een priester echter niet toegestaan 'aanmerkelijke giften te ontvangen van iemand tot wie hij in een pastorale betrekking staat', aldus De Korte. Dat mag alleen als het donaties ten behoeve van de parochie zijn. 'Gezien de hoogte van de bedragen die met de schenkingen gemoeid waren, heeft de bisschop de priester op 26 januari 2017 middels een officiële waarschuwing opgedragen geen giften van mevrouw meer te ontvangen op straffe van suspensie, dat wil zeggen een verbod om zijn priesterlijke taken te verrichten.'



Volgens het bisdom heeft de priester, die in 2008 werd gewijd in Den Bosch, toegezegd zich aan het verbod te houden. De berispte geestelijke, die in verschillende parochies in Brabant werkzaam is geweest, is vorig jaar benoemd tot rector (geestelijk verzorger) in twee verzorgingstehuizen. Hij wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie. 'Het is de vrijheid tussen haar en mij, een privézaak die niemand wat aangaat', zegt hij in een reactie. 'Ik verwijs u verder naar de bisschop in Den Bosch.'



Ook de bejaarde vrouw wil desgevraagd niet reageren: 'Dat is privé, daar heeft niemand iets mee te maken.'