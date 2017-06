Bisschop Den Bosch gelast speciale Roze Zaterdagviering met homoseksuelen af

'Homoseksualiteit blijft binnen onze kerk een open zenuw', schrijft hij donderdag in een brief aan zijn 'broeders en zusters'. Twee weken geleden had hij in een pinksterbrief geprobeerd om de spanningen binnen het bisdom tot rust te brengen. 'Helaas moet ik constateren dat mij dat niet is gelukt.'



Voor de eenheid van het bisdom heeft De Korte daarom besloten alsnog af te zien van de viering. 'De commotie binnen het bisdom rond de beoogde gebedsdienst is zodanig dat de goede verhoudingen binnen de geloofsgemeenschap in het geding zijn', aldus de bisschop. 'Ik besef dat ik met deze nieuwe beslissing niet weinigen teleurstel.'

Een gouden kans wordt hiermee gemist om de kerkgemeenschap als een geheel te verbinden Roze Zaterdag-voorzitter Joke van der Beek