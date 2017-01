Binnenhof ontruimd, man door politieschot gewond

'De man heeft een schotwond', vertelt een woordvoerder van de politie. Hij weet echter niet waar de man is geraakt en hoe deze er aan toe is.



De hele omgeving werd door de politie afgezet. Niemand kon de parlementsgebouwen nog in of uit en alle cafés aan het Plein waren leeg. Agenten en marechaussees liepen rond met hun wapens in de hand en er cirkelde een helikopter boven de omgeving. Rond 18.15 werd de afzetting weer opgeheven. Een klein gebied rond de plek waar de tas ligt, is nog wel afgesloten voor het publiek.



De verdachte tas wordt ter plekke onderzocht door een speciaal team. 'We hebben nog geen idee wat zich in die tas bevindt', aldus de woordvoerder.