Binnenhof kort ontruimd geweest door mogelijk verwarde man

Eerder werd gemeld dat er op de man geschoten was, maar het bleek om een waarschuwingsschot te gaan dat door een marechaussee werd gelost tijdens de arrestatie. De man had een wond aan zijn hand, maar niet door de kogel. De Rijksrecherche stelt nog wel een onderzoek in naar het lossen van het schot.



De motieven van de man, volgens de politie een Hagenees, zijn nog niet bekend. Mogelijk was hij in verwarde toestand.



De hele omgeving werd door de politie afgezet. Niemand kon de parlementsgebouwen nog in of uit en alle cafés aan het Plein waren leeg. Agenten en marechaussees liepen rond met hun wapens in de hand en er cirkelde een helikopter boven de omgeving. Rond 18.15 werd de afzetting grotendeels opgeheven. Een klein gebied rond de plek waar de tas ligt, bleef nog afgesloten voor publiek. Een speciaal team deed daar onderzoek naar de inhoud van de tas. 'We hebben nog geen idee wat zich in die tas bevindt', aldus een woordvoerder.