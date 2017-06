Bijna alle basisscholen in Nederland doen dinsdag mee aan staking van een uur

De deelname aan het protest is opvallend hoog, zeker voor het onderwijs. Leraren staken niet graag, ze willen voorkomen dat hun leerlingen lestijd mislopen. De laatste grote onderwijsstaking was in 2012.



'De actie wordt massaal opgepakt', zegt Robert Sikkes van de AOB. 'Van onze achterban horen we dat maar een klein deel van de scholen niet mee doet. Dat zijn uitzonderingen.'



Voor de meeste ouders betekent het dat ze hun kinderen pas om half tien op school kunnen afleveren. De scholen bepalen zelf hoe ze de actie verder invullen. 'Sommige leraren gaan in gesprek met de ouders op het schoolplein', zegt Thijs Roovers van PO in actie. 'Andere scholen gebruiken de tijd om achterstallige administratie in te halen.' Er zijn ook scholen die alsnog een klaslokaal openhouden om kinderen op te vangen van ouders die geen andere oplossing kunnen vinden.