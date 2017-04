Bewoners rond kerncentrales krijgen jodiumtablet voor bij een mogelijk ongeval

Jodiumpil Pal onder de koeltorens van de kerncentrale bij Doel wonen Jerôme en Jeanne; de jodiumpillen die ze van overheidswege kregen, liggen ergens binnen. Lees hier de verslaggeverscolumn van Toine Heijmans (+).

Zwangere vrouwen, van wie het ongeboren kind ook gevaar loopt bij een nucleaire ramp, kunnen de tabletten van de arts of verloskundige krijgen.



Ongeveer 1,4 miljoen huishoudens ontvangen de jodiumpillen. Nederland telt nog maar één grote kerncentrale in vol bedrijf: die in Borssele. Maar omdat de Duitse centrale in Emsland en de Belgische reactoren in Doel en Tihange niet ver van de grens staan, lopen grote delen van Zuidwest- en Oost-Nederland gevaar als daar iets misgaat. Het gaat om onder meer Den Haag, Eindhoven, Groningen en Apeldoorn.



Het ministerie neemt de maatregelen om in de pas te lopen met de buurlanden. Om de veiligheid van de centrales in Doel en Tihange zijn nog weleens zorgen. Wie minder dan 20 kilometer van een kerncentrale woont, komt tot zijn veertigste in aanmerking voor de jodiumpillen. Van deze groep heeft het leeuwendeel al tabletten gekregen.



De ontvangers hoeven de pillen niet bij voorbaat al te slikken. Ze komen van pas als blootstelling aan radioactief jodium dreigt. Het lichaam slaat het jodium uit de jodiumtabletten op in de schildklier. Daardoor is er geen plaats meer voor eventueel opgenomen radioactief jodium, dat het lichaam daarom meteen weer loost. Als het schadelijke jodium wél zou worden opgeslagen, dreigt onder andere schildklierkanker.