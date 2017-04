Beleggingsfonds betaalt half miljard euro voor Atrium op Zuidas

De deal bevestigt nog eens de status van het Amsterdamse zakendistrict als duurste werkplek van Nederland. Huurders betalen er gemiddeld 400 euro per vierkante meter per jaar, twee keer zoveel als op de toplocaties in steden als Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Op basis van de transactieprijs is de totaalwaarde van alle kantoren in het gebied nu 6 miljard euro. Genoeg om twee keer de Noord-Zuidlijn aan te leggen.



Het Atrium was in 1976 een van der eerste kantoren die langs de ringweg in Amsterdam Zuid werden opgetrokken. In 2012 kocht de Britse investeringsmaatschappij Victory Advisors het pand voor 100 miljoen euro en investeerde daarna in een grootschalige renovatie. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan twee extra torens en een grote parkeergarage, waarna het gebouw 60 duizend vierkante meter kantooroppervlak heeft. Ruimte die al bijna helemaal is verhuurd, vooral aan internationale advocatenfirma's.