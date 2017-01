Begrip 'verwarde persoon' blijkt niet te bestaan, term schept vooral verwarring

Containerbegrip

De politie begon in 2011 op verzoek van het Rijk 'incidenten personen met verward gedrag' apart te registreren. De vrees was dat de zorgverlening anders de greep zou kwijtraken. Maar 'verward' blijkt een containerbegrip te zijn: een demente oudere valt eronder, een verslaafde, een verstandelijk gehandicapte, iemand die door het lint gaat na het verliezen van een baan of een relatie. Slechts 30 procent heeft een psychische stoornis.



Hoes onderstreept dat 'er mensen zijn die hulp nodig hebben en die niet krijgen'. Zijn team wil een sluitende aanpak: 'dat er voor iedereen met problemen een instantie is die hem verder helpt. Wij kunnen ons voorstellen dat er een meldtelefoonnummer komt voor verwarde personen. Dat mensen kunnen bellen voor zichzelf of als iemand in hun omgeving zich verward gedraagt. Dan kan bijvoorbeeld een medewerker van de wijk-GGD of wijk-GGZ gaan kijken of er hulp nodig is.'