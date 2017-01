Baudet vraagt Trump om nieuw onderzoek naar MH17, nabestaanden geschokt

Bijeenkomsten

Billy Six is samen met journalist Joost Niemöller het brein van de actie, zo laat hij weten in een telefonisch interview. Alle 26 ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat vlucht MH17 niet door een uit Rusland afkomstige Buk neergehaald is, zegt hij. In de maanden voor het versturen van de brief zijn er diverse bijeenkomsten geweest. De briefschrijvers zijn zelfs naar Donetsk afgereisd en hebben het gebied waar MH17 is neergestort bezocht. De brief is op 24 november per reguliere post naar zowel het Witte Huis als naar Trump persoonlijk gestuurd. Die heeft nog niet gereageerd.



Uit het onderzoek van de OVV en JIT is duidelijk komen vast te staan dat een Russische Buk-raket het toestel van MH17 heeft neergehaald. 'De conclusies van het onderzoek zijn helder en in het rapport is overtuigend aangetoond wat de oorzaak van de crash is geweest,' zegt een woordvoerder van de Onderzoeksraad in een reactie. 'Er zijn eerder verzoeken geweest om het onderzoek te heropenen, maar daar ziet de Onderzoeksraad geen enkele reden voor. Het onderzoek is klaar en het werk van de Onderzoeksraad is daarmee afgerond.'