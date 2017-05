Bas Haring doet eindexamen: 'Ontzettend tof, zo'n gedachte-experiment op een examen'

Zelf had Bas Haring een tien voor natuurkunde, maar dat wil niet zeggen dat hij het vwo-examen nu makkelijk vindt. 'Deze vragen gaan over een vliegtuig of een uitvinding, ze zijn veel concreter dan vroeger. Dit kun je niet uit je hoofd leren, je moet kennis kunnen toepassen.'



Eén vraag is bijzonder interessant, zegt Haring: die over de ster Sirius B. 'Het is een gedachte-experiment, ondenkbaar in mijn tijd. We hebben te maken met een opvallend object, dat niet verklaarbaar is met klassieke theorie. Dus we gaan doen alsof het een atoom is. Dat vergt denkkracht, je moet spelen met de materie. Ontzettend tof, als je leerlingen dat op een toets geeft.'