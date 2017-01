Barometer peilt hoop onder Nederlanders

Juist de mensen die hoop het meeste nodig hebben, zijn het minst hoopvol Patrick Nullens, hoogleraar systematische theologie

Dat is niet verrassend, maar wel riskant, zegt onderzoeksleider Patrick Nullens, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Leuven. 'Juist de mensen die hoop het meeste nodig hebben, zijn het minst hoopvol. Bij deze mensen is er groter risico op apathie en cynisme. Ze zijn ook vatbaarder voor populisme.'



De barometer is een project van de Goldschmeding Foundation. Deze stichting van Randstad-oprichter Frits Goldschmeding steunt projecten op het gebied van 'mens, werk en liefde'. De onderzoekers legden 512 Nederlanders stellingen voor, zoals de vraag of geloof hen hoop geeft. Slechts 15 procent gaf op de stellingen gemiddeld een zeven of hoger. Ook dat is zorgelijk, zeggen de onderzoekers, want hoopvolle mensen zijn actief, creatief en staan open voor verandering; goed voor de economie.