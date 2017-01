Automobilist met pech kan straks niet meer terecht bij praatpaal

In België zijn de praatpalen langs de Vlaamse snelwegen vorige week maandag officieel buiten werking gesteld. De Vlamingen beschikten over 1.350 oranje zuiltjes voor hulp- en noodoproepen. Die werden nauwelijks meer gebruikt, meldt het Agentschap Wegen & Verkeer. In 2014 werden er nog maar 3.172 meldingen mee gedaan - nog geen twee oproepen per praatpaal. Opdoeken scheelt de Vlaamse regering een miljoen euro per jaar, net als in Nederland.



Tien oranje zuilen gaan naar het museum. Zo'n 130 zonnepanelen, die de praatpalen van stroom voorzien, worden verdeeld onder technische scholen. Alleen de praatpalen in tunnels blijven nog even in gebruik, tot ze in mei worden vervangen door een nieuw systeem.