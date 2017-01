Asscher roept sociaal-democraten op tot beteugelen arbeidsmigratie

We moeten het regelen, anders jagen we het cynisme over de EU alleen maar verder aan Lodewijk Asscher

Het liefst ziet hij dat de resterende 27 EU-landen het eens worden over een minimumtarief voor de winstbelasting en dat tarief opleggen aan Londen. Daarvoor is echter unanimiteit nodig en veel lidstaten zijn mordicus tegen het overdragen van fiscale soevereiniteit aan Brussel. Over een meer uniforme definitie van wat winst is - de grondslag voor de winstbelasting, niet het tarief - ruziën de lidstaten al jaren zonder noemenswaardige voortgang.



Asscher vindt dat geen reden de zaak te laten rusten. 'We moeten het regelen, anders jagen we het cynisme over de EU alleen maar verder aan. Het is een kwestie van doorbijten.'