Amsterdammers binnenkort naar stembus voor referendum over erfpacht

Het is lang geleden dat een collegevoorstel zo'n oproer veroorzaakte

Als het aan hem ligt zal de raadpleging in maart volgend jaar plaatsvinden, gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Aangezien een referendum 'opschortende werking heeft' zou dat betekenen dat de erfpachtplannen tot de verkiezingen niet uitgevoerd kunnen worden. Van der Burg stelde in Het Parool dat hij hoopte dat er een referendum zou komen. Maar dat hij zijn voorstel 'te vuur en te zwaard zal verdedigen als het er wel komt'.



Het is lang geleden dat een collegevoorstel zo'n oproer veroorzaakte als de overstapregeling. Die zou zekerheid moeten bieden aan de 110 duizend Amsterdammers die de grond onder hun huizen pachten van de gemeente. Nu wordt die pacht eens in de vijftig jaar herzien, waarbij hij vaak met duizenden euro's per jaar omhoog gaat. Bij 'eeuwigdurende erfpacht' zijn zulke herzieningen niet meer aan de orde.



Maar veel erfpachters schrokken zich rot toen zij in januari via een 'rekentool' ontdekten dat zij tienduizenden tot honderdduizenden euro's moesten betalen om hun erfpacht voor eeuwig af te kopen. Met duizenden trokken ze naar het stadhuis om te demonstreren, er waren verhitte inspraakavonden en de gemeente kreeg bijna tienduizend verontruste 'zienswijzen' toegestuurd.