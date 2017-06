Amsterdam zet vaart achter IJ-plannen: eerst fietsbrug, daarna snel besluit over tweede brug

Door Amsterdammers werd het meest geklaagd over de lange tijdsduur van het project. De eerste brug is op z'n vroegst pas in 2025 klaar en het besluit over een tweede verbinding zou pas in 2026 vallen. Daarop heeft de gemeente het bouwbesluit over de tweede verbinding nu vervroegd naar 2020. Om de drukte rondom Amsterdam Centraal tot die tijd te verlichten, zet de gemeente extra grote veerponten in.

Fietsen over het IJ, dat kan op z'n vroegst pas in 2025