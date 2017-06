Amsterdam stemt in met nieuw erfpachtstelsel

Belofte voor sociale huurwoningen

Na die overweldigende kritiek kwam het college begin mei met een akkoord dat aanmerkelijk aantrekkelijker is voor erfpachters. De liberale partijen konden die aanpassingen doen nadat zij coalitiegenoot SP meer sociale huurwoningen en extra geld voor armoede hadden beloofd.



Hoewel het afkopen van erfpacht in dat nieuwe voorstel voor bijna alle Amsterdamse erfpachters betaalbaar is geworden, bleef SEBA er onverbloemd tegen. Omdat woningbezitters in dure wijken soms nog steeds tienduizenden euro's tot tonnen moeten betalen. Maar vooral omdat de methode waarop de gemeente de waarde van erfpachtgrond berekent volgens SEBA niet deugt.



De droeve Don Quichot in de drieakter van woensdag was Koen de Lange, de voorzitter van de SEBA die al jaren strijdt voor een 'rechtvaardiger' erfpachtstelsel. Tot vorige week ging hij er vanuit dat hij zijn verzet tegen het erfpachtplan nog zou kunnen voortzetten via een referendum. De gemeenteraad en het college hebben hem de afgelopen jaren namelijk bij herhaling verzekerd dat hij recht zou hebben op zo'n referendum als het nieuw erfpachtvoorstel 'gelijksoortig' zou zijn als dat van het vorige college.



Maar vorige week zette het college onverwacht een streep door die belofte, omdat zo'n referendum voor erfpacht juridisch helemaal niet blijkt te kunnen. Het enige geitenpaadje richting een referendum zou zijn dat het college zelf een volksraadpleging uitroept. Mar dat willen burgemeester en wethouders niet.



Daarom stond De Lange woensdagochtend om half tien al in zijn pak bij de Amsterdamse voorzieningrechter. Hij eiste daar dat het college het nieuwe erfpachtplan later op de dag alleen in stemming zou brengen als daaraan ook een referendum gekoppeld zou zijn. Maar na een uurtje beraad gaf de rechter de gemeente gelijk: De handtekeningen zijn te oud en het nieuwe voorstel is zo anders dan het vorige, dat de oude toezegging niet meer geldt.



Veel tijd om erover in te zitten, had De Lange niet. Drie kwartier later moest hij alweer op het stadhuis zijn waar de voltallige oppositie de messen had geslepen. Ook zij vonden dat de gemeente de morele plicht heeft om het lang beloofde referendum alsnog te houden.