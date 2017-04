Amsterdam krijgt openbaar vervoer met e-scooters

De startup Felyx wil in juli beginnen met tweehonderd e-scooters in het centrum, dat voor de groep potentiële klanten is opgerekt tot en met de Zuidas, Amsterdams financiële centrum. Gebruikers checken met een app op hun smartphone of er in de buurt een scooter vrij is en reserveren die.



Een ritje kost 30 eurocent per minuut. De scooter kan op de bestemming worden achtergelaten. Er zijn geen stallingen of laadpalen. Als de accu nog maar 20 procent is geladen, geeft de scooter een seintje. Dan rijdt er een busje langs om de accu om te wisselen.