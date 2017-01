Al zo'n 200 ongelukken door gladheid - ondanks 4,6 miljoen kilo zout op wegen

Om de gladheid te bestrijden is Rijkswaterstaat met groot materieel uitgerukt. Sinds vrijdagavond is er al 4,6 miljoen kilo zout gestrooid op de snelwegen. De ANWB waarschuwt weggebruikers desondanks voor de 'gevaarlijkse omstandigheden door sneeuw en ijzel'.



Het ging al op veel plekken mis. Volgens de VID stond de teller rond 07.30 op bijna tweehonderd aanrijdingen.



Rond 04.00 uur schaarde een vrachtwagen op de A4 richting Amsterdam, tussen Nieuw-Vennep en knooppunt Burgerveen. Even later reed daar een personenauto tegenaan. Twee inzittenden van de auto zijn gewond geraakt. De weg was tussen Roelofarendsveen en Burgerveen urenlang afgesloten.



Bij knooppunt Westpoort was de verbindingsweg tussen de A10 en de A5 uren afgesloten nadat een bestelbus spinnend tot stilstand was gekomen.

De VID meldde kort voor 06.00 uur ook ongelukken in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Friesland. Op de A15, de A16, de A27 en de A59 is sprake van ongevallen met letsel. Op de A59 kantelde een vrachtwagen die daarna in brand vloog. De A16 richting Rotterdam is dicht bij het knooppunt Zonzeel na een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto.



Op de A58 tussen de knooppunten De Stok en Princeville zijn zoveel schuivers en glijpartijen geweest dat de weg mogelijk helemaal dicht gaat, omwille van de veiligheid.



Op de A12 Den Haag-Utrecht reed bij Nieuwerbrug een vrachtwagen de midden-vangrail in. Tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug zijn daarom drie rijstroken afgesloten. De andere kant op, bij Harmelen, schaarde een vrachtwagen. Het verkeer moet daar over één rijstrook. Ook op de A1 richting Amsterdam is een vrachtwagen geschaard ter hoogte van Eembrugge.



Ondanks dat er ruim wordt gestrooid, is het nog steeds erg glad. Als er relatief weinig verkeer is, zoals op zaterdag, dan wordt het zout niet goed ingereden. Tegen ijzel helpt het zout overigens niet.



Speciale wagens

Alle 546 strooiwagens rijden op dit moment over de Nederlandse wegen, bemand door 1200 mensen. Naast de gewone strooiwagens zet Rijkswaterstaat ook speciale calamiteitenwagens in: twee Firestorms en een Lava Storm. De Firestorm spuit onder hoge druk een zoutoplossing met een temperatuur van 60 à 70 graden op de ijsplaten op het wegdek, die daardoor direct smelten. De Lava Storm is een vergelijkbare machine, maar met meer capaciteit.



Spoorwegen

Ook het spoor heeft dus last van het winterweer. De treinen kunnen voorlopig niet rijden tussen Vlissingen en Roosendaal en op het traject Hoorn-Enkhuizen tussen Kersenboogerd en Enkhuizen.