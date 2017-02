AIVD ziet honderden cyberaanvallen vanuit Rusland: 'gevaar voor democratie'

'Tweede kamer krijgt team om hacks te voorkomen'



De Tweede Kamer krijgt een speciaal team om hacks te voorkomen. Dit stelt Kamervoorzitter Khadija Arib vandaag tegenover RTL Nieuws, naar aanleiding van berichtgeving over het hacken van Kamerleden. Journalisten wisten onder andere het Twitteraccount van SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij binnen te dringen. Eerder vandaag meldde minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders 'zeer, zeer alert' te zijn op cyberaanvallen. Politieke partijen zijn daarom bijgepraat door het Nationaal Cyber Security Centrum NCSC.



Hoe voorbereid zijn wij?



In december schreef onze expert Huib Modderkolk over de verscherpte beveiliging van computersystemen in de Nederlandse politiek. 'Of Russische hackers ooit in staat zijn geweest binnen te dringen bij politieke partijen in Nederland, is niet bekend. Toch signaleert inlichtingendienst AIVD al jaren dat 'overheidsinstellingen structureel doelwit zijn van omvangrijke en geavanceerde digitale spionageaanvallen' door buitenlandse staten.'



Bekijk hier ons hele dossier over de grenzen en gaten van de digitale wereld.