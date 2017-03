AFM eist dat 'oversluitboete' deels terug moet naar huiseigenaar

Het kan overigens ook zijn dat mensen volgens de nieuwe regels te weinig oversluitvergoeding hebben betaald Eric Janssen, directeur hypotheken AFM

Ook ABN Amro meldt dat klanten die geld terugkrijgen daarover automatisch bericht krijgen. De bank handelde al sinds eind 2015 grotendeels volgens de richtlijnen zoals de AFM die nu voorstelt. Toch verwacht Eric Janssen, directeur hypotheken, dat enkele duizenden klanten in aanmerking komen voor een terugstorting. 'Het kan overigens ook zijn dat mensen volgens de nieuwe regels te weinig oversluitvergoeding hebben betaald', licht Janssen toe. 'Maar in dat geval rekenen we niets extra's.'



Over de boeterentes ontstond vorig jaar september al ophef. Een groep huiseigenaren, vertegenwoordigd door de stichting Oversluitclaim, kondigde toen een juridische procedure aan tegen de hypotheekverstrekkers. Michiel Lensink van Oversluitclaim beschouwt de nieuwe AFM-leidraad als een steun in de rug. 'Wij willen nu via de rechter ook compensatie afdwingen voor al die mensen die vóór 14 juli 2016 hun hypotheek hebben overgesloten.'



Volgens Lensink kosten de nieuwe regels de banken 'meer dan 139 miljoen euro' aan compensatie. Hij baseert zich daarbij op een analyse die zijn team maakte van zo'n 26 duizend dossiers. De twee grootste hypotheekverstrekkers trekken die berekening in twijfel. Janssen van ABN Amro gaat voor enkel zijn bank uit van zo'n 5 miljoen euro. De totale kosten voor Rabobank vallen volgens hypotheekdirecteur Harms in dezelfde orde van grootte.