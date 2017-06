Advocaat-Generaal: Zes van Breda zijn mogelijk toch onschuldig

Het bewijs berust alleen op verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten, die zouden zijn afgedwongen en later zijn ingetrokken

Het bewijs in deze zaken berust alleen op verklaringen van de drie vrouwelijke verdachten die zouden zijn afgedwongen en later zijn ingetrokken. Ondersteunend bewijs ontbreekt, terwijl er juist wel aanwijzingen zijn dat hun verklaringen niet kunnen kloppen. Met name zijn er de verklaringen van twee getuigen die de nacht van de moord in een bushokje vlakbij het Chinese restaurant hebben gezeten. Deze verklaringen waren later opgedoken en vormden in 2012 het novum voor herziening van de zaak.



Het hof in Den Haag oordeelde echter dat die nieuwe verklaringen niet voldoende werden bevestigd. Volgens de advocaat-generaal is dat geen reden die verklaringen te negeren.