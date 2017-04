Administratie Westerbork zit vol fouten over geschiedenis gedeporteerde Joden

De Joodse organisatie CIDI wil dat een site offline wordt gehaald of wordt geblokkeerd waarop een lijst staat met Nederlandse Joden. Op de site AltRechts.com staan ook bedrijven en organisaties die de 'Joodse invloed in Nederland' vertegenwoordigen. Het CIDI roept het kabinet op snel actie te ondernemen. Ook wordt overwogen aangifte te doen tegen de site. Het is niet duidelijk wie achter de website zit. Deze is sinds vrijdagmiddag niet meer bereikbaar. Op de site worden lezers opgeroepen mee te werken aan het 'in kaart brengen van de Joodse invloed in Nederland en België'. Ook is er een overzicht te lezen van 'volksvijandig Nederland'. 'Dit doet denken aan de lijsten die de nationaal-socialisten opstelden van Joden en half-Joden teneinde ze te kunnen afzonderen en verwijderen uit de samenleving', aldus het CIDI.