Aanhoudende branden in Culemborg: 'Dit kan mijn faillissement worden'

Moskee

Ook in de huidige moskee aan de Ridderstraat, vlak achter de kerk in het centrum van Culemborg, is de stemming bedrukt. Moskeevoorzitter Hassan Barzizaoua komt met een verslagen gezicht het gebouw uit na het middaggebed. Woensdagavond werd hij gebeld: onze toekomstige moskee staat in de fik. Tot half 2 's nachts heeft hij er staan kijken hoe de vlammen het gebouw in as legden.



Op 3 oktober had het moskeebestuur het oude zwembad gekocht voor 410 duizend euro, deels opgebracht door de gemeenschap. 'We hadden al een mooi plan gemaakt voor de verbouwing, dat we begin januari aan onze leden zouden presenteren', zegt Barzizaoua. 'Komend jaar hoopten we al te verhuizen. Maar het zal allemaal veel langer duren. En we moeten nog afwachten hoe groot de financiële schade van de brand voor ons uitpakt.'



Al sinds 1982 zit de Marokkaanse gemeenschap in de tussen historische bebouwing ingeklemde moskee in het centrum. Die is inmiddels zichtbaar te krap voor de inmiddels 2500 bewoners met een Marokkaanse achtergrond in de stad.



Barzizaoua wil niet denken dat haat jegens de Marokkaanse moskee het motief zou kunnen zijn van de mogelijke brandstichting. 'We hebben al die jaren hier in het centrum geen vijandigheid ervaren tegen ons gebedshuis', zegt hij. 'De elektra en het gas waren afgesloten in dat oude zwembad, dus het is waarschijnlijk dat een externe factor de brand heeft veroorzaakt. Maar ik wil niet uitgaan van brandstichting uit racisme. En ook is niet bewezen dat die autobranden later die nacht weer een reactie waren op deze brand. Laten we allemaal ons hoofd koel houden.'