'Zijn jullie nou yuppen?'

Mijn generatie wordt vaak verweten dat we te navelstaarderig zijn. In mijn geval klopt dat volledig: de grootste fysieke afstand die ik voor mijn dagelijkse werk afleg, is die naar de boekenkast tegenover mijn bureau. Meestal ga ik alleen naar buiten als ik naar de winkel moet of als ik een sociale verplichting heb. Natuurlijk voel ik me hier vaak schuldig over, zeker sinds de verkiezing van Donald Trump en de opgelaaide discussie over 'de bubbel'.