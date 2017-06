Zaak Savannah en Romy werpt vraag op: hoe kan een kind in een moordenaar veranderen?

Onbeschreven blad

Dat kinderen in staat zijn om te doden is al langer bekend, al komt het haast nooit voor. Per jaar zijn gemiddeld tien minderjarigen betrokken bij moord- en doodslagzaken. Sommige daarvan groeien uit tot landelijk nieuws, zoals de Facebookmoord in Arnhem in 2012. Een ruzie tussen twee tienervriendinnen leidde destijds tot een sinister moordplan, uitgevoerd door de toen 15-jarige Jinhua K. Hij reed helemaal vanuit Capelle aan den IJssel naar Arnhem om de even oude Joyce Hau neer te steken. Ze stierf een paar dagen later.



Twee jaar later stak de 16-jarige Anthony D. in Voorburg zijn 15-jarige schoolgenoot Wesley Hoek dood, ook vanwege een ruzie. D. werd lange tijd gepest, maar niet door Hoek. En in 2009 had de 15 jaar oude Jaap van der H. in het Urkerbos 47 keer ingestoken op de 14-jarige Dirk Post. Die zou een geheim over hem hebben verklapt.



Ruzie op Facebook, pesten op school of het verklappen van een geheim. Het zijn op zich geen ongewone gebeurtenissen in een kinderleven. Maar dat een tiener in staat is een leeftijdsgenoot te misbruiken of zelfs van het leven te beroven, gaat de verbeelding te boven. 'De perceptie is toch dat kinderen een onbeschreven blad zijn', zegt Isabeth Mijnarends, landelijke jeugdofficier van het Openbaar Ministerie.



(Tekst gaat verder na afbeelding.)