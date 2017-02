'Tien jaar durende openhartoperatie' voor de Amsterdamse Zuidas

Omdat er nu boven de grond geen plek is voor meer rijstroken en bredere perrons, is er besloten de ringweg onder de grond te brengen en daar te verbreden. In beide richtingen komen er zes rijstroken waarvan vier zijn afgescheiden voor doorgaand verkeer. Passanten kunnen in geval van drukte op de Zuidas dus gewoon doorrijden, en er zijn minder in- en uitvoegers die met hun manoeuvres nu vaak files veroorzaken.



Bij Zuid/WTC is er dan ruimte voor een extra spoor voor de Noord-Zuidlijn en om in de toekomst nog een extra spoor aan te leggen. Het station zelf wordt in de woorden van het projectteam 'met internationale allure vormgegeven' - met ruimere passages vol natuursteen en glas en 'middels gebruik van daglicht'.



En dat dus allemaal terwijl het rond de hoofdstad zo veel mogelijk door moet blijven rijden. De komende twee jaar zal dat zeker meevallen. Dan wordt het werk voorbereid, vergunningen aangevraagd, bomen gekapt en werkplaatsen neergelegd. Maar in de vijf jaar daarna wordt de tunnel gegraven en aan het station begonnen. Vanaf dat moment zullen er met name tijdens de nacht en weekends zo nu en dan rijstroken of de hele weg worden afgesloten of treinen niet rijden.

Dit keer denken het Rijk en de stad hun zaakjes strakker voor elkaar te hebben