'Te witte politie mist contact samenleving'

Daarvoor waarschuwt Max Daniel, politiecommissaris Noord-Nederland en algemeen commandant van de Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Onderzoek (NSGBO) asielstromen en mensensmokkel, in een interview met de Volkskrant (+).



Etnische diversiteit moet een prioriteit worden binnen het korps, vindt hij. De urgentie van het probleem wordt door de organisatie niet voldoende gevoeld. Een gebrek aan een afspiegeling van de samenleving in het korps heeft gevolgen voor het vertrouwen in de politie, aldus Daniel (60). Volgens hem is de denkkracht van 'biculturele agenten' nodig om in verbinding te blijven met de samenleving en de kwaliteit van het politiewerk te verbeteren.



De politiecommissaris wordt in zijn pleidooi gesteund door collega's van de nationale politie. Samen vormen ze sinds 2007 de onafhankelijke denktank Pharresia - Grieks voor vrijmoedig spreken. De leden zijn werkzaam in leidinggevende functies en komen geregeld samen voor intervisie op het gebied van diversiteit. Morgen scharen zij zich in een interview in de Volkskrant achter Daniel.



Volgens de Pharresianen kloppen politiemensen steeds vaker bij hen aan om ervaringen met uitsluiting en discriminerende uitlatingen door collega's te delen waar binnen hun eigen eenheid geen ruimte voor is.

Er is de afgelopen jaren te weinig bereikt als het gaat om het diverser maken van de politie Korpschef Erik Akerboom