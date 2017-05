'Sjoemelsigaret' draagt bij aan longkanker, tabaksindustrie kan strafzaak verwachten

Verband is zeer aannemelijk

Bénédicte Ficq bereidt een strafzaak tegen de tabaksindustrie voor. © ANP

'Dit is een heel gedegen onderzoek, uitgevoerd door een respectabele onderzoeksgroep, in een blad dat voor wetenschappers gezaghebbend is', zegt Onno van Schayck, epidemioloog en hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. De onderzoekers hebben alle literatuur over de ventilatiegaatjes geclassificeerd naar zwaarte van bewijs voor een oorzakelijk verband met de toename van longkanker. 'Met hun classificatie komen zij steeds tot dezelfde conclusie: dat verband is zeer aannemelijk. Daarmee is de kans dat deze gaatjes medeoorzaak zijn van adenocarcinoom een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.'



Volgens de onderzoekers inhaleert een roker, als hij de ventilatiegaatjes in het filter niet geheel afdicht met lippen of vingers, meer lucht waardoor de verbrandingstijd van de tabak langer wordt, de temperatuur daalt en de verbranding niet volledig is. Daardoor neemt het inhaleren van kankerverwekkende stoffen toe. Bovendien laten die gaatjes een roker dieper inhaleren, waardoor ook het binnendringen van kankerverwekkende stoffen in de longen volgens de onderzoekers toeneemt. Volgens longarts De Kanter verklaart dit waarom het aantal mensen met longkanker toeneemt, hoewel het totale aantal rokers daalt.



Professor Van Schayck is het 'helemaal eens' met het pleidooi van de onderzoekers om geperforeerde filters te verbieden: 'Dit moet snel afgelopen zijn.' Hij raadt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die stelt dat tabaksfabrikanten met hun ventilatiegaatjes de wet niet overtreden, 'dringend aan dit Amerikaanse artikel te lezen'.