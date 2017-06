'Schokkend beeld' of 'onzinnige stemmingmakerij'? Vijf vragen over criminaliteit onder asielzoekers

Dat asielzoekers vaker crimineel zijn dan gemiddeld komt ook doordat zij vaker man, jong en alleenstaand zijn

In de hele Nederlandse bevolking was in 2016 volgens CBS-cijfers 1 procent verdachte van een delict. Asielzoekers zijn dus vaker crimineel dan gemiddeld. Migranten van niet-westerse herkomst die al langer in Nederland verblijven, zijn in deze vergelijking juist weer iets crimineler dan asielzoekers: 2,9 procent was in 2016 verdachte.



Dat asielzoekers vaker crimineel zijn dan gemiddeld komt ook doordat zij vaker man, jong en alleenstaand zijn. In alle herkomstgroepen zijn die oververtegenwoordigd in criminaliteit. Van het totaal aantal mannen tussen de 18 en 25 jaar was in 2016 volgens het CBS bijvoorbeeld 3,8 procent verdachte van een misdrijf.