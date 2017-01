'Linkse' Klimaatwet Samsom en Klaver nu gesteund door vijf partijen

Verplichtingen nakomen

'Wegkijken kan niet meer' Nee, het is geen bezigheidstherapie, verzekeren Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks). Het is hen bittere ernst met hun voorstel voor een klimaatwet. Lees hier het dubbelinterview (+)

De partijen die zich nu aansluiten bij de initiatiefwet waren al meteen positief over de wet Samsom/Klaver. In hun verkiezingsprogramma zetten ze ook dat zij voorstander zijn van een Klimaatwet, maar nu gaan ze een stap verder door hem mede te ondertekenen.



Volgens Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 is het besluit om mede te ondertekenen deze week genomen. Volgens haar moet de Klimaatwet geen onderdeel worden van politieke strijd. 'Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs geratificeerd, en dit is de manier om de bijbehorende verplichtingen na te komen.'



Eric Smaling van de SP zegt dat het wetsvoorstel is uitgebreid met een paar SP-wensen. 'Er zijn bepalingen ingekomen bijvoorbeeld over de werkgelegenheid. Als we kolencentrales sluiten, kost dat honderden banen. Dan moeten we wel regelen hoe we dat netjes doen: met scholingen, met sociale plannen of hoe dan ook.'