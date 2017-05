'Lieve Nederlandse lezers, ik ben geen gelukzoeker'

Ik zie hoe behendig jullie Nederlanders zijn met de fiets; ik wil dat ook, want ik wil hier thuishoren. Dus heb ik mijzelf op cursus gedaan: een intensieve fietsles. Ik wachtte op een ochtend op het zeldzame, geliefde licht van de zomerzon in het Noorden en ging naar de fietsenzaak, om mijn fiets klaar te laten maken. Mijn plan: een fietstocht langs de akkers ten noorden van Haarlem. Het gebeurde vervolgens in een oogwenk, het was maar een steentje op de weg. Nu schaam ik me voor mijn gebroken been, waardoor ik al weken op bed lig.



Wat er die dag gebeurde is simpel: ik viel van mijn fiets. Ik heb het jullie ook zien doen: vallen. Maar jullie zijn daar beter in. Ik weet niet hoe ik mijn gewicht zo moet verdelen dat ik mijn lijf kan beschermen tegen de klap. Ik viel met mijn volle gewicht op mijn been, het brak op twee plekken. Nu lig ik plat en heb ik nota bene mijn Nederlandse taalles moeten uitstellen.



Vallen kunnen we allemaal, in fysieke of overdrachtelijke zin. Het belangrijkste is dat we leren hoe te vallen, en hoe we weer opstaan. Ik wil weer opstaan, ik wil leren fietsen, ik wil iets betekenen in dit land dat mij opving. Maar het valt me soms zwaar in een omgeving die weinig weet heeft van de oorlog die ik ben ontvlucht.