Ombudsman: Justitie schendt rechten Van der G.

Het gaat om een pagina uit het persoonlijke detentiedossier waarin staat dat Van der G. sociaal, suïcidaal en niet vluchtgevaarlijk is. De pagina werd op het internet verspreid, maar de informatie over suïcidaliteit was onjuist, stelt Van der G. in het onderzoek van de Ombudsman.



Zowel het lekken van deze 'zeer gevoelige' informatie, als het feit dat een onnodig grote kring personen toegang had tot Van der G.'s dossier, is 'onzorgvuldig' en een schending van diens grondrechten, oordeelt de Nationale Ombudsman. Juist omdat Van der G.'s delict veel media-aandacht genereerde, had justitie extra zorgvuldig met deze gedetineerde moeten omgaan, luidt de conclusie in het rapport, dat op de site van de Nationale Ombudsman is gepubliceerd.