'Hij is de allerbeste werknemer die ik heb gehad'

Ondernemer Edu Nandlal zit met zijn handen in het haar, op het kantoor van zijn schoonmaakbedrijf Edu. De Arbeidsinspectie heeft hem een boete van 8.000 euro opgelegd, omdat hij, volgens de inspecteurs, 'willens en wetens' een illegaal in dienst zou hebben gehad.



Nandlal vindt niet dat hij heeft gefraudeerd. 'Ik heb in 2010 een legaal in Nederland verblijvende vluchteling met een voorlopige verblijfsvergunning vast in dienst genomen, omdat hij zo goed werkte.