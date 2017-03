'Genuanceerde Twitter-trol' wilde burgemeester Broertjes nooit in diskrediet brengen

'Genuanceerde' Twitter-trol

Als de Volkskrant de ambtenaar confronteert met zijn betrokkenheid, is hij stil. Hij ontkent schuld, maar belooft later terug te bellen. Dat doet hij, nadat hij de waarheid aan Broertjes heeft opgebiecht. Hij voelt zich schuldig. 'Het laatste dat je als ambtenaar wilt, is je burgemeester in diskrediet brengen', zegt hij vrijdagmiddag.



@pblijdenstein bestaat dan al een paar uur niet meer. De ambtenaar heeft het account vanwege alle commotie verwijderd. 'Ik was bang dat dit nog verder uit de klauwen zou lopen.' Hij is zich rot geschrokken van de ophef die zijn bescheiden alter ego heeft veroorzaakt. Met 128 volgers op Twitter heeft hij een klein bereik. 'Maar het explodeerde toen de burgemeester hierbij betrokken raakte.'



In juli 2015 creëerde hij zijn Twitter-alter ego, als eerbetoon aan de bekende bomentuin in de gemeente, Pinetum Blijdenstein. Een jaar lang twittert hij voornamelijk over de prachtige coniferen in de tuin en ander natuurschoon, tot hij zijn pijlen besluit te richten op lokale politieke kwesties. Hij is een Twitter-trol geworden, erkent hij, 'maar wel een genuanceerde'.



Zo retweet hij berichten als de nieuwe ambtstermijn van Broertjes en bedreigt hij niemand. 'Het is een prima vent', zegt de burgemeester over zijn ontmaskerde ambtenaar. Of die maandag nog steeds welkom is op het gemeentehuis? Broertjes: 'Zeker. Maar ik ga hem natuurlijk wel even streng toespreken.'