Europees Hof kan met humanitair visum voor Schengenzone fikse streep trekken door asielbeleid EU

Geen recht

'Visumrel' in België leidt tot botsing rechtspraak en politiek Wereldvreemde rechters! Communistische advocaten! Schurkenregering! De verwijten vliegen over en weer, als afgelopen najaar in België de 'visumrel' losbarst. Een Syrisch gezin dat een humanitair visum voor België najaagt, brengt er de rechtspraak in frontale botsing met de politiek. Om verdere onrust te voorkomen, schakelt het Belgische gerecht het Europese Hof van Justitie in. (+)

Het verzoek van het Syrische gezin stuitte aanvankelijk op een afwijzing van de Belgische immigratiedienst. Die noemt het humanitair visum een gunst, geen recht. Is dat inderdaad zo? De Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft daarover nu een principiële uitspraak gevraagd van het Europees Hof van Justitie.



Nederland en andere lidstaten volgen de zaak met argusogen. Is het oordeel dat een humanitair visum een recht is voor wie in eigen land foltering of onmenselijke behandeling riskeert, dan zet dat het asielbeleid in alle lidstaten op zijn kop. Het betekent dat vluchtelingen hun eerste aanvraag bij de ambassades kunnen doen.



In de visie van de advocaat-generaal - de hoogste adviseur van het Hof - zijn lidstaten verplicht een visumaanvraag van asielzoekers in te willigen als afwijzing gevaar oplevert. 'Niet omdat de emotie het voorschrijft, maar omdat het Unierecht het opdraagt.'