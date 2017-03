'Een stokfietsheer ontmoet uitsluitend behulpzame landgenoten'

Lange afstanden fietsen moet je in je eentje doen. Zeker als je, in de zeventig, het niet goed meer kunt en je uurgemiddelde niet boven de 13 kilometer uitkomt. U leest het goed: 13, geen 30. Want er is in het leven en dus ook op de fiets niets akeligers voor een tochtgenoot dan zich ter wille van jou te moeten inhouden. In Wat fietst daar? (1980) geeft Bob den Uyl nog een ander argument voor fietsen als solitaire onderneming: het voorkomt onvermijdelijk geruzie over de te volgen route.