'Een Nederlandse soldaat trok mijn zoon uit de bus': dit schreven we over Srebrenica

'Ik begon te huilen, ik kon niet ophouden' (+)

Ramiz Nukic (54) overleefde de val van Srebrenica waar hij zijn toevlucht had gezocht. Zijn vader en broer hadden minder geluk. In 2002 ging Nukic op zoek naar hun stoffelijke resten. Zijn familie vond hij niet, maar dankzij zijn speurwerk konden honderden slachtoffers geïdentificeerd worden. 'Als ik niets vind, voel ik me slecht.'



'Het was kwaadaardig om ons op missie te sturen' (+)

Zo vertelt oud-majoor Rob Franken in een interview. Bij de eerste aanblik van de Moslim-enclave Srebrenica wist hij het al: we maken geen schijn van kans als we worden aangevallen. De plaatsvervangend commandant van Dutchbat III sloot zich aan bij een claim tegen de staat.



'Geheime deal verklaart waarom Srebrenica viel'

De luchtsteun aan de Dutchbatters die in 1995 de val van Srebrenica probeerden te voorkomen bleef uit vanwege een geheime deal tussen de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië. De landen spraken af de Bosnische Serviërs niet te bombarderen omdat Londen en Parijs bang waren dat 340 gegijzelde Franse en Britse blauwhelmen dan geëxecuteerd zouden worden. Dit blijkt uit Amerikaanse documenten waarin toenmalig minister van Defensie Joris Voorhoeve zich uitspreekt.