'De wietprijs zal waarschijnlijk dalen, het gebruik toenemen'

Nationale Politie - woordvoerder Frank van der Voort

Geroffel klonk op uit de bankjes nadat de Tweede Kamer dinsdag met 77 tegen 72 instemde met de 'wietwet' van D66. Maar komt het echt zover? Dit is een voor de politie zeer onwenselijke situatie, want het zal leiden tot grote regionale verschillen en mogelijk ook tot een ondermijning van de legitimiteit van het overheidsoptreden Korpschef Nationale Politie Erik Akerboom

'Wij hebben hier geen mening over. Als de wet er komt dan voeren wij die uit, maar het is nu aan de politiek. Korpschef Erik Akerboom heeft voor goedkeuring van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer advies uitgebracht en daar laten we het bij.'



In het advies staat dat met het wetsvoorstel 'het probleem van de illegale handel niet wordt voorkomen'. Akerboom: 'De export van hennep vanuit Nederland is en blijft lucratief en deze markt zal in geen enkel scenario afnemen'. Bij regulering van de teelt denkt hij wel dat 'de politie zich meer kan richten op de aanpak van de georganiseerde illegale hennepteelt'.



De Nationale Politie zet vraagtekens bij het vaststellen van de handhavingsregels door gemeenteraden. 'Daardoor zal de benodigde handhaving door de politie afhangen van de lokale invulling door de gemeente, en is dit niet eenduidig bepaald', schrijft Akerboom in zijn advies. 'Dit is een voor de politie zeer onwenselijke situatie, want het zal leiden tot grote regionale verschillen en mogelijk ook tot een ondermijning van de legitimiteit van het overheidsoptreden.'



Over de taakverdeling tussen politie Openbaar Ministerie, burgemeesters en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Akerboom niet enthousiast. Die zou 'een onduidelijke situatie met zich meebrengen'. Zonder een eenduidig 'handhavingsarrangement, is de situatie voor de politie 'ongewenst en zullen niet alle positieve effecten van regulering gelden'.